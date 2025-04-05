Овечкин о повторении рекорда: «Знаю, что в России за гонкой очень сильно следят. Много людей смотрели матч. Счастлив, что получилось»

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
— Александр, поздравляем! Какие ощущения от того, что вы сравнялись с Гретцки? Есть ли чувство облегчения?
— Тяжело что-то сказать, очень много эмоций.
Конечно, я очень рад, что удалось достичь такого результата. И я сделал это перед домашними болельщиками «Вашингтона». Перед семьей, детьми, моей женой.
Я знаю, что очень много людей смотрели матч. Знаю, что в России за моей гонкой очень сильно следят. Поэтому я счастлив, что это получилось, — сказал Александр Овечкин.