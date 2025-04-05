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Овечкин о повторении рекорда: «Знаю, что в России за гонкой очень сильно следят. Много людей смотрели матч. Счастлив, что получилось»

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

— Александр, поздравляем! Какие ощущения от того, что вы сравнялись с Гретцки? Есть ли чувство облегчения?

— Тяжело что-то сказать, очень много эмоций.

Конечно, я очень рад, что удалось достичь такого результата. И я сделал это перед домашними болельщиками «Вашингтона». Перед семьей, детьми, моей женой.

Я знаю, что очень много людей смотрели матч. Знаю, что в России за моей гонкой очень сильно следят. Поэтому я счастлив, что это получилось, — сказал Александр Овечкин.