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Кожевников о повторении рекорда Овечкиным: «На него обратит внимание наш товарищ Трамп. Начнем играть международные матчи, а европейцы сдуются. Они никто. Кто-то появляется — сразу в туалет бегут»

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

"Саня вообще красавец! Фантастика, давайте серьезно говорить. Это другой мир.

Александр Овечкин — это наш флаг в мире спорта. После этого, думаю, на него снова обратит внимание один наш товарищ по фамилии Трамп… Сейчас все газеты будут с этим событием на первых полосах.

Думаю, что в перспективе начнем играть международные матчи, а все европейцы сдуются. Они никто и звать их никак. Они духовитые, только когда рядом никого нет.

А как кто-то появляется — сразу в туалет бегут", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.