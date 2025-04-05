Кожевников о повторении рекорда Овечкиным: «На него обратит внимание наш товарищ Трамп. Начнем играть международные матчи, а европейцы сдуются. Они никто. Кто-то появляется — сразу в туалет бегут»

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
"Саня вообще красавец! Фантастика, давайте серьезно говорить. Это другой мир.
Александр Овечкин — это наш флаг в мире спорта. После этого, думаю, на него снова обратит внимание один наш товарищ по фамилии Трамп… Сейчас все газеты будут с этим событием на первых полосах.
Думаю, что в перспективе начнем играть международные матчи, а все европейцы сдуются. Они никто и звать их никак. Они духовитые, только когда рядом никого нет.
А как кто-то появляется — сразу в туалет бегут", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.