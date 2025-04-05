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Депутат Свищев про Овечкина: «Госнаграды надо вручать за подвиги, связанные с Россией. Американцы могли бы дать ему госнаграду — Александр много сделал для “Вашингтона” и НХЛ»

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

— Может ли быть Овечкин представлен к государственной награде за такое достижение?

— Меня постоянно спрашивают по этому поводу. Я считаю, что государственные награды надо вручать за подвиги, связанные с Россией, то, чего добились здесь.

Александр побил рекорд в НХЛ, американцы как раз могли бы дать ему государственную награду. Такие случаи часто бывают.

Овечкин многое сделал для «Вашингтона» и НХЛ. Александр достоин их награды, им нужно внимательно отнестись к этому событию, — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.