Депутат Свищев про Овечкина: «Госнаграды надо вручать за подвиги, связанные с Россией. Американцы могли бы дать ему госнаграду — Александр много сделал для “Вашингтона” и НХЛ»

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
— Может ли быть Овечкин представлен к государственной награде за такое достижение?
— Меня постоянно спрашивают по этому поводу. Я считаю, что государственные награды надо вручать за подвиги, связанные с Россией, то, чего добились здесь.
Александр побил рекорд в НХЛ, американцы как раз могли бы дать ему государственную награду. Такие случаи часто бывают.
Овечкин многое сделал для «Вашингтона» и НХЛ. Александр достоин их награды, им нужно внимательно отнестись к этому событию, — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.