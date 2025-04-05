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Вячеслав Фетисов: «Русский хоккеист Овечкин повторил рекорд другого русского хоккеиста Гретцки. Возвращение Александра в Россию было бы прекрасным событием для болельщиков»

Капитан Вашингтона сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с Чикаго (5:3).
Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

"Гретцки молодец, что рассказал о своем русском дедушке.

Мы все знали, что у Уэйна есть русские корни. По сути дела, русский хоккеист Овечкин повторил рекорд другого русского хоккеиста Гретцки.

Когда один спортсмен поздравляет другого, то это называется профессиональный этикет, даже с тем, что казалось бы ему неприятно это делать. Все-таки казалось, что вечный рекорд.

В общем Саша молодец, гордимся его достижением. Недавно с ним разговаривал и он в восторге от того, что происходит.

В плане внимания, которое уделили этому событию. Так что, будем дальше следить за его карьерой, которую тоже надо суметь красиво закончить.

Думаю, возвращение Овечкина в Россию было бы прекрасным событием для всех российских болельщиков, особенно для мальчишек, которые хотели бы посмотреть его игру вживую", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Гретцки о повторении рекорда Овечкиным: «Мой дедушка — русский. Он бы был очень рад, если бы русский побил мой рекорд».