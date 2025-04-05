Илья Ковальчук: «Не вижу Овечкина как тренера. Он способен стать менеджером или президентом федерации, а может, министром спорта»

— Вы хорошо знаете Сашу Овечкина. Как думаете, сможет ли он однажды стать главным тренером сборной России?
— Никогда не говори «никогда». Но честно — думаю, он вряд ли станет тренером.
Скорее, Овечкин способен стать менеджером или президентом федерации, а может, министром спорта. У него уникальные коммуникационные способности. Он с людьми быстро находит общий язык. Очень смышленый парень.
И понятно, что он разбирается в хоккее так, как никто другой.
Я уверен, что Овечкин после завершения карьеры в НХЛ будет служить во благо Родины. Найдет себя в какой-то роли.
— Для того, чтобы стать главным тренером, нужен определенный склад характера. Какой он у Саши?
— Я повторюсь, что не вижу Овечкина как тренера. Но по характеру он упертый.
Настоящий спортсмен, лидер, вожак. Это и для тренерской деятельности тоже необходимо. Но почему-то мне кажется, что он выберет другой путь развития, — сказал бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук.