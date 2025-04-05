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Илья Ковальчук: «Не вижу Овечкина как тренера. Он способен стать менеджером или президентом федерации, а может, министром спорта»

Капитан «Вашингтона» повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионата НХЛ — 894.

Источник: Спортс"

— Вы хорошо знаете Сашу Овечкина. Как думаете, сможет ли он однажды стать главным тренером сборной России?

— Никогда не говори «никогда». Но честно — думаю, он вряд ли станет тренером.

Скорее, Овечкин способен стать менеджером или президентом федерации, а может, министром спорта. У него уникальные коммуникационные способности. Он с людьми быстро находит общий язык. Очень смышленый парень.

И понятно, что он разбирается в хоккее так, как никто другой.

Я уверен, что Овечкин после завершения карьеры в НХЛ будет служить во благо Родины. Найдет себя в какой-то роли.

— Для того, чтобы стать главным тренером, нужен определенный склад характера. Какой он у Саши?

— Я повторюсь, что не вижу Овечкина как тренера. Но по характеру он упертый.

Настоящий спортсмен, лидер, вожак. Это и для тренерской деятельности тоже необходимо. Но почему-то мне кажется, что он выберет другой путь развития, — сказал бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук.