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Роман Ротенберг: «Нам повезло жить в эпоху Овечкина. О его рекорде на все времена будут вспоминать наши внуки. Саша — прирожденный лидер, большой патриот и просто хороший мужик, я таких уважаю»

"Нам повезло жить в эпоху Александра Овечкина. Видеть его первые матчи в России, дебютные успехи в НХЛ, победы на чемпионатах мира и в Кубке Стэнли, а теперь стать современниками уникального рекорда, до которого остался всего один гол.

Источник: Спортс"

В последние месяцы за каждой шайбой Саши следил весь мир — первые новости во всех СМИ с утра: сколько забил Овечкин, сколько осталось до Уэйна Гретцки.

Уэйн сказал, что его дедушка был русским и он бы порадовался, что именно русский побил это, казалось бы, вечное достижение. Это рекорд, о котором будут вспоминать наши дети и внуки, рекорд на все времена, величайшее достижение.

Горжусь, что до этой вершины добрался наш российский хоккеист.

Часто работали с Сашей в сборной — он всегда приезжал при первой возможности, никогда не отказывался, выходил на лед и бился в каждой смене. В форме сборной он особенно хотел выигрывать. Овечкин не просто уникальный и легендарный хоккеист — это настоящий капитан, прирожденный лидер, большой патриот и просто хороший мужик: всегда держит слово, говорит честно и в глаза. Я таких очень уважаю", — написал главный тренер СКА.

Все 894 гола Овечкина: как и откуда он забивал.