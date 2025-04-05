Роман Ротенберг: «Нам повезло жить в эпоху Овечкина. О его рекорде на все времена будут вспоминать наши внуки. Саша — прирожденный лидер, большой патриот и просто хороший мужик, я таких уважаю»

Часто работали с Сашей в сборной — он всегда приезжал при первой возможности, никогда не отказывался, выходил на лед и бился в каждой смене. В форме сборной он особенно хотел выигрывать. Овечкин не просто уникальный и легендарный хоккеист — это настоящий капитан, прирожденный лидер, большой патриот и просто хороший мужик: всегда держит слово, говорит честно и в глаза. Я таких очень уважаю", — написал главный тренер СКА.