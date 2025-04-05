Ротенберг об Овечкине: «Многие дети пойдут в хоккей, вдохновившись его рекордом. Спасибо Саше, что вносит огромный вклад в развитие нашего спорта»

"Благодаря Овечкину про хоккей говорят и пишут в СМИ все больше и больше. Это очень важно, огромный вклад в популяризацию и развитие нашего вида спорта. Многие дети сейчас пойдут в хоккей, вдохновившись рекордом Овечкина. За это стоит сказать Саше отдельное спасибо.
Верю, что рекорд Гретцки будет побит уже в следующей игре, и мы всей страной поздравим нашего русского снайпера, Великую восьмерку.
Желаю Саше достичь всех целей, которые он сам себе ставит на оставшуюся часть карьеры. Я уверен, что и после ее завершения он продолжит приносить огромную пользу нашему российскому спорту. Только вперед!" — написал главный тренер СКА.
Роман Ротенберг: «Нам повезло жить в эпоху Овечкина. О его рекорде на все времена будут вспоминать наши внуки. Саша — прирожденный лидер, большой патриот и просто хороший мужик, я таких уважаю».