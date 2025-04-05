Свищев предложил назвать в честь Овечкина сквер и стадион в Москве: «Справедливая благодарность и вдохновение для будущих поколений. Ждем решения Собянина!»

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
"Уже писал про то, что Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки и совсем близок к историческому рекорду в НХЛ. Но считаю, что достижение такого уровня нужно увековечить не только в статистике, но и в истории города.
Обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать один из московских скверов и стадион в честь Александра Овечкина.
Уверен, что это будет справедливая благодарность нашему выдающемуся спортсмену и вдохновение для будущих поколений. Ждем решения! — приводит слова депутата Дмитрия Свищева «Матч ТВ» со ссылкой на его телеграм-канал.
Депутат Свищев про Овечкина: «Госнаграды надо вручать за подвиги, связанные с Россией. Американцы могли бы дать ему госнаграду — Александр много сделал для “Вашингтона” и НХЛ».