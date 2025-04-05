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Свищев предложил назвать в честь Овечкина сквер и стадион в Москве: «Справедливая благодарность и вдохновение для будущих поколений. Ждем решения Собянина!»

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

"Уже писал про то, что Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки и совсем близок к историческому рекорду в НХЛ. Но считаю, что достижение такого уровня нужно увековечить не только в статистике, но и в истории города.

Обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать один из московских скверов и стадион в честь Александра Овечкина.

Уверен, что это будет справедливая благодарность нашему выдающемуся спортсмену и вдохновение для будущих поколений. Ждем решения! — приводит слова депутата Дмитрия Свищева «Матч ТВ» со ссылкой на его телеграм-канал.

Депутат Свищев про Овечкина: «Госнаграды надо вручать за подвиги, связанные с Россией. Американцы могли бы дать ему госнаграду — Александр много сделал для “Вашингтона” и НХЛ».