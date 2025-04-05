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Депутат Свищев об отстранении России: «Рекорды Овечкина в НХЛ не смогут повлиять на решение ИИХФ. Круче Александра в сборной никого нет по уровню игры и авторитету»

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

"Если вдруг россиян допустят до Олимпиады, то, конечно, Овечкин будет украшать нашу национальную команду, и я вполне себе думаю, что он должен ее возглавить.

И по уровню игры, и по опыту, и по авторитету, мне кажется, круче Овечкина на сегодняшний день в нашей команде нет никого. Поэтому было бы неплохо. Но для этого нужно, чтобы нас допустили до Олимпийских игр. Я в этом сомневаюсь.

Не получится впечатлить спортивных чиновников даже такими достижениями. Рекорды Овечкина в НХЛ не смогут повлиять на решение Международной федерации хоккея", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.