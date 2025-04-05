Депутат Свищев об отстранении России: «Рекорды Овечкина в НХЛ не смогут повлиять на решение ИИХФ. Круче Александра в сборной никого нет по уровню игры и авторитету»

И по уровню игры, и по опыту, и по авторитету, мне кажется, круче Овечкина на сегодняшний день в нашей команде нет никого. Поэтому было бы неплохо. Но для этого нужно, чтобы нас допустили до Олимпийских игр. Я в этом сомневаюсь.