Депутат Свищев об отстранении России: «Рекорды Овечкина в НХЛ не смогут повлиять на решение ИИХФ. Круче Александра в сборной никого нет по уровню игры и авторитету»

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
"Если вдруг россиян допустят до Олимпиады, то, конечно, Овечкин будет украшать нашу национальную команду, и я вполне себе думаю, что он должен ее возглавить.
И по уровню игры, и по опыту, и по авторитету, мне кажется, круче Овечкина на сегодняшний день в нашей команде нет никого. Поэтому было бы неплохо. Но для этого нужно, чтобы нас допустили до Олимпийских игр. Я в этом сомневаюсь.
Не получится впечатлить спортивных чиновников даже такими достижениями. Рекорды Овечкина в НХЛ не смогут повлиять на решение Международной федерации хоккея", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.