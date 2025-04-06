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Губерниев об Овечкине: «Трамп и Путин им восхищаются. Саша — посланник нашего спорта в мире, он будет продолжать играть, сближая народ»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Источник: Спортс"

— Овечкин на данный момент — главный спортсмен России?

— Сейчас, безусловно, да. Недавно юбилей отметила его блестящая мама. Татьяна Николаевна меня пригласила этот юбилей провести. Она сама потрясающая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу — умница, мотор и мозг великой сборной Советского Союза и московского «Динамо».

Мы не так часто с ней видимся, но лишний раз пообщавшись, понимаешь, что такое в спорте генетическая одаренность. Александр весь в мать. И вспоминая дядю Мишу, замечательного отца Овечкина, стоит сказать, как много он в него вложил — и тренировал Сашу, и вставал в пять утра, отвозил его на хоккейную секцию. Овечкин вобрал в себя все лучшее и добавил еще свое.

Вне всяких сомнений, Овечкин — посланник нашего спорта в мире и звезда номер один. И мне очень понравилась реакция Уэйна Гретцки, одного из моих самых любимых хоккеистов. Он произнес абсолютно блестящие, умные и тонкие слова интеллигентного человека. А Саша будет продолжать играть, радовать нас, сближая тем самым еще народ.

На нем огромная миссия. Что‑то ведь есть в том, что он играет именно за «Вашингтон». Трамп им восхищается, мы все восхищаемся, Владимир Путин восхищается. Это прекрасно. Безусловно, ждем рекорд. Но на Олимпе Гретцки уже не один, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.