Губерниев об Овечкине: «Трамп и Путин им восхищаются. Саша — посланник нашего спорта в мире, он будет продолжать играть, сближая народ»

Мы не так часто с ней видимся, но лишний раз пообщавшись, понимаешь, что такое в спорте генетическая одаренность. Александр весь в мать. И вспоминая дядю Мишу, замечательного отца Овечкина, стоит сказать, как много он в него вложил — и тренировал Сашу, и вставал в пять утра, отвозил его на хоккейную секцию. Овечкин вобрал в себя все лучшее и добавил еще свое.