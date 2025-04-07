Мама Овечкина о внуках: «Хоккей у Сережи и Илюши на первом месте — забивают друг другу, меня ставят на ворота: “Бабушка, если бы тебе было 70 лет, ты бы пошла в нападение. Но тебе уж

И меня ставят на ворота. Я стараюсь не пропустить. Но иногда хочется быть в нападении. Я говорю: «Сереж, давай я буду лучше тебе забивать. А ты будешь на воротах стоять». Он отвечает: «Бабушка, если бы тебе было 70 лет, ты бы пошла в нападение. Но тебе уже 75, поэтому ты стой на воротах».