Кожевников о российских журналистах: «Каким же мазохизмом нужно страдать, чтобы с утра до вечера писать про НХЛ. Оставьте в талмудах колонки про гонку Овечкина — и достаточно»

— Из-за чего?
— Не первый год говорю о том, что нашим СМИ нужно обратить внимание на наш хоккей, а не раскручивать энхаэловский.
И вот на этой неделе узнаю, что НХЛ, оказывается, уже два года не аккредитует российскую прессу.
Ребята, я в шоке! Это каким же мазохизмом нужно страдать, чтобы с утра до вечера во всех смыслах этого глагола писать про НХЛ, даже несмотря на то, что тебя считают человеком второго сорта и подвергли санкциям?
Но нет — страдают, исписывают тонны бумаги про очередные минуты штрафа Задорова, рекламируют НХЛ.
И в перерыве этой писанины иногда вспоминают про Шипачева с несчастной дощечкой….
— Ваши предложения.
— Перестаньте унижать себя, а значит, ваших читателей! Оставьте в своих талмудах колонки про гонку Овечкина — и достаточно.
А основное внимание уделите событиям в КХЛ. Тем более что первый раунд дарит много интересного, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).