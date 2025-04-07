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Кожевников о российских журналистах: «Каким же мазохизмом нужно страдать, чтобы с утра до вечера писать про НХЛ. Оставьте в талмудах колонки про гонку Овечкина — и достаточно»

— У меня большие вопросы к руководству нашего хоккея, к прессе. И на прошедшей неделе они только усилились.

Источник: Спортс"

— Из-за чего?

— Не первый год говорю о том, что нашим СМИ нужно обратить внимание на наш хоккей, а не раскручивать энхаэловский.

И вот на этой неделе узнаю, что НХЛ, оказывается, уже два года не аккредитует российскую прессу.

Ребята, я в шоке! Это каким же мазохизмом нужно страдать, чтобы с утра до вечера во всех смыслах этого глагола писать про НХЛ, даже несмотря на то, что тебя считают человеком второго сорта и подвергли санкциям?

Но нет — страдают, исписывают тонны бумаги про очередные минуты штрафа Задорова, рекламируют НХЛ.

И в перерыве этой писанины иногда вспоминают про Шипачева с несчастной дощечкой….

— Ваши предложения.

— Перестаньте унижать себя, а значит, ваших читателей! Оставьте в своих талмудах колонки про гонку Овечкина — и достаточно.

А основное внимание уделите событиям в КХЛ. Тем более что первый раунд дарит много интересного, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).