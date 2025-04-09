Овечкин номинирован на приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. Обладатель «Билл Мастертон Трофи» станет известен в июне

От «Вашингтона» номинирован 39-летний капитан «Кэпиталс».
Ранее стало известно, что в число претендентов вошли Джон Таварес («Торонто»), Марк-Андре Флери («Миннесота»), Шон Монахан («Коламбус») и другие игроки.
В текущем сезоне Овечкин провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 69 (42+27) очков при полезности «плюс 17». Обладатель трофея станет известен в июне.
Овечкин о рекордной шайбе: «Красивый гол, я всю душу вложил в бросок. “Вашингтон” будет бороться за Кубок Стэнли — приложим все силы, чтобы его выиграть».
Федотов, Таварес, Флери, Стаал, Монахан, Перрон, Райлли номинированы на «Билл Мастертон Трофи». Приз вручают за высокое мастерство и верность хоккею.