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Овечкин номинирован на приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. Обладатель «Билл Мастертон Трофи» станет известен в июне

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвигает по одному кандидату от команды на приз, ежегодно вручаемый в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.
Источник: Спортс"

От «Вашингтона» номинирован 39-летний капитан «Кэпиталс».

Ранее стало известно, что в число претендентов вошли Джон Таварес («Торонто»), Марк-Андре Флери («Миннесота»), Шон Монахан («Коламбус») и другие игроки.

В текущем сезоне Овечкин провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 69 (42+27) очков при полезности «плюс 17». Обладатель трофея станет известен в июне.

Овечкин о рекордной шайбе: «Красивый гол, я всю душу вложил в бросок. “Вашингтон” будет бороться за Кубок Стэнли — приложим все силы, чтобы его выиграть».

Федотов, Таварес, Флери, Стаал, Монахан, Перрон, Райлли номинированы на «Билл Мастертон Трофи». Приз вручают за высокое мастерство и верность хоккею.