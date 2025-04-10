Жуков о том, что ради Овечкина перепел трек «18 мне уже»: «Это любимая песня Саши, я решил сделать другу приятно, он установил такой рекорд. В Москве поздравлю его лично»

Ранее стало известно, что Жуков в честь рекорда Овечкина перепел песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», написав новый припев: «Забирай домой трофей, в мире нет тебя сильней, ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей».
"Это любимая песня Саши. Он ее очень любит, и я решил сделать своему другу приятно, чтобы его любимая песня звучала по-другому.
Саша установил такой мировой рекорд. Мне кажется, что получилось очень трогательное и красивое поздравление. Это добрый и креативный подарок от тех, кто любит замечательного спортсмена и мировую звезду Сашу Овечкина.
Ждем встречи в Москве. Обязательно встретимся, и я лично его поздравлю с этим достижением«, — сказал солист группы “Руки вверх!”.