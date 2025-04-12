Журова о словах Гашека про Гретцки: «Доминик — русофоб. У всех нас тогда славянские корни, можно сказать, но это будет ему как ножом по сердцу»

Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему. Он же понимает это, никуда не денешься. Гретцки сам решит, кто он", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.