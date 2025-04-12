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Журова о словах Гашека про Гретцки: «Доминик — русофоб. У всех нас тогда славянские корни, можно сказать, но это будет ему как ножом по сердцу»

Ранее бывший канадский хоккеист отметил, что его русский дедушка гордился бы рекордом капитана Вашингтона Александра Овечкина в НХЛ.
Источник: Sports

Позднее Гашек заявил, что дед Гретцки имел белорусские и украинские корни, поэтому не имел никакого отношения к России.

"Он же политик уже, поэтому держит эту марку русофобского настроения. Он просто русофоб. Он так и будет все критиковать.

Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему. Он же понимает это, никуда не денешься. Гретцки сам решит, кто он", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Васильев о Гашеке: «Не знает, что белорусы и украинцы — априори русские люди. Даже ученые их не разделяют по крови. Поэтому Гретцки говорит, что у него русские корни. Это образ жизни, культура, ценности».