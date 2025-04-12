Журова о словах Гашека про Гретцки: «Доминик — русофоб. У всех нас тогда славянские корни, можно сказать, но это будет ему как ножом по сердцу»

Позднее Гашек заявил, что дед Гретцки имел белорусские и украинские корни, поэтому не имел никакого отношения к России.
"Он же политик уже, поэтому держит эту марку русофобского настроения. Он просто русофоб. Он так и будет все критиковать.
Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему. Он же понимает это, никуда не денешься. Гретцки сам решит, кто он", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
Васильев о Гашеке: «Не знает, что белорусы и украинцы — априори русские люди. Даже ученые их не разделяют по крови. Поэтому Гретцки говорит, что у него русские корни. Это образ жизни, культура, ценности».