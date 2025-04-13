Форвард «Вашингтона» Фрэнк о травме Овечкина: «Когда он вышел и сразу начал забивать в прежнем режиме, я подумал: если он в своем возрасте способен на такое, то что должно быть по си

— Когда он вышел на лед и сразу же снова начал забивать в прежнем режиме, словно ничего и не было, я подумал: если он в своем возрасте способен на такое, то что должно быть по силам мне, человеку более чем на десять лет младше? Что в нем поражает — это последовательность. На каждой тренировке и в каждой игре это один и тот же человек. Вы всегда знаете, что увидите от него, — и вы это получаете.