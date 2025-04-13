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Форвард «Вашингтона» Фрэнк о травме Овечкина: «Когда он вышел и сразу начал забивать в прежнем режиме, я подумал: если он в своем возрасте способен на такое, то что должно быть по си

— Когда Овечкин в этом сезоне сломал ногу, не подумали: все, рекорду до осени 2025 года точно не быть?

Источник: Спортс"

— Знаете, то, как он вышел из этой ситуации, было чем-то очень особенным и стало дополнительной мотивацией для меня.

— Для вас-то в чем?

— Когда он вышел на лед и сразу же снова начал забивать в прежнем режиме, словно ничего и не было, я подумал: если он в своем возрасте способен на такое, то что должно быть по силам мне, человеку более чем на десять лет младше? Что в нем поражает — это последовательность. На каждой тренировке и в каждой игре это один и тот же человек. Вы всегда знаете, что увидите от него, — и вы это получаете.

Это на самом деле что-то гигантское, и вы понимаете это, именно оказавшись рядом. Вернее, глядя со стороны, вы этому просто поражаетесь, а изнутри начинаете понимать, что это такое — последовательность. И сколько нужно делать для того, чтобы ее добиваться, чтобы каждый год забивать так, как это делает Ови, — сказал нападающий «Вашингтона».