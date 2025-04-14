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Медведев о месте для матчей Россия — США: «В Вашингтоне играет Александр Великий, у СКА — самая большая хоккейная арена в мире. Зрителям комфортно, для телесъемки есть все условия»

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что серия матчей между Россией и США должна пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

Источник: Спортс"

"В Вашингтоне играет абсолютный рекордсмен — Александр Великий! А у СКА — самая большая хоккейная арена в мире. Поэтому проведение таких матчей было бы очень подходящим.

Но дело не только в размере арены, но и в том, как организовываются хоккейные матчи СКА и сборной России в Санкт-Петербурге. Зрители чувствуют себя комфортно. Для телевизионной съемки тоже есть все условия.

Даты матчей? На эту тему пока комментариев нет", — сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Ротенберг о матче КХЛ и НХЛ в Петербурге: «Готовы сыграть в любом формате. СКА постоянно контактирует с командами НХЛ — недавно общались с “Монреалем” и “Каролиной”.