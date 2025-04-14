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Мессье о рекорде: «Гретцки был распасовщиком, делал хоккеистов вокруг себя лучше. Овечкин считается чистым снайпером — невероятно, что ему удается стабильно забивать»

Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Гретцки (894). В активе россиянина уже 896 голов.

Источник: Спортс"

— Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. Вы играли с Гретцки, когда он много забивал. Каково было наблюдать за Овечкиным в этом сезоне, когда он побил этот рекорд?

— Невероятно, что Алексу удается стабильно забивать на протяжении 20 лет.

Уэйн никогда не считался и не считал себя прирожденным, чистым снайпером.

Уэйн всегда был распасовщиком, делал хоккеистов вокруг себя лучше. Овечкин считается чистым снайпером. Он забивает голы разными способами: мощью, ловкостью, выдержкой и решительностью.

Было здорово наблюдать за тем, что Овечкин не получал травм, гнался за рекордом и в итоге превзошел Уэйна.

Это большое событие для всего хоккея, особенно для молодого поколения. Подобные моменты выводят игру в центр внимания, вдохновляют новых игроков.

И, на мой взгляд, Алекс великолепно справился с этой гонкой. Он объединил вокруг себя команду, — сказал обладатель Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Марк Мессье.