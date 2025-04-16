Агент Демидова о сравнениях с Овечкиным и Гретцки: «Это лестно, они легенды. Понимаем уровень ожиданий, но двигаемся шаг за шагом — только так строится великая карьера»

— Сравнения с легендами — это, конечно, лестно, но Иван — самобытный талант, и мы стараемся держать фокус на его собственном пути.
Внимание публики — часть профессии, особенно когда речь идет о потенциальной звезде. Главное — окружение, которое помогает Ивану оставаться сосредоточенным, скромным и голодным до работы.
Мы понимаем уровень ожиданий, но мы двигаемся шаг за шагом, сменой за сменой, игрой за игрой, сезон за сезоном — только так строится великая карьера, — сказал агент Ивана Демидова Дэн Мильштейн.
Демидов с ноги ворвался в НХЛ: 1+1 к 15-й минуте! Им восхищалась вся арена.