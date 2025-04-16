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Кравчук о судьях в КХЛ: «Постоянно в центре внимания, смотрят “кино”, из-за этого рвется ритм матча. В НХЛ арбитров не видно, они все время в тени, но держат руку на пульсе игры»

— Почти весь этот сезон вы провели в Монреале, наблюдая за матчами НХЛ, но в начале апреля прилетели в Москву на плей-офф КХЛ. Что для себя отметили?

Источник: Спортс"

— Мне нравится уровень розыгрыша Кубка Гагарина. В каждой серии — свой рисунок. Уфа со «Спартаком» играют открыто, у Казани с «Динамо», наоборот, более закрытый хоккей. Отличный баланс в серии Ярославля и Омска, «качели» — в борьбе Челябинска и Минска. Интересно!

— Есть что-то общее?

— После НХЛ сразу бросилось в глаза судейство.

За океаном арбитров ты практически не видишь. Они все время в тени, хотя твердо держат руку на пульсе игры.

В КХЛ — другая картина. Очень много пауз именно из-за арбитров, они постоянно в центре внимания, все время смотрят «кино». Как следствие, рвется ритм игры, что негативно сказывается на уровне хоккея в Лиге.

Думаю, судейство — очень хороший резерв КХЛ. Большинство наших арбитров — профессионалы, но нужна правильная методика, — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.