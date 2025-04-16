«Тампа» и «Флорида» встретятся в серии Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 последних сезона

Добавим, что это вторая подряд встреча «Тампа» и «Флориды» в плей-офф, а также третья за последние четыре сезона. На этом отрезке победитель этой серии в итоге выигрывал Кубок Стэнли. В прошлом сезоне «Пантерс» прошли «Лайтнинг» в первом раунде — 4−1 в серии.