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Мэттьюс забил 400 голов в НХЛ за 628 матчей, Овечкин — за 634, Гретцки — за 436

Нападающий Торонто набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против Баффало (4:0).
Источник: Спортс"

Гол на 59-й минуте в третьем периоде в пустые ворота стал 32-м в этом сезоне и 400-м в лиге для американского форварда.

27-летний хоккеист шестым по скорости забросил 400 шайб в НХЛ — для этого ему потребовалось 628 матчей.

Быстрее это делали Уэйн Гретцки (436), Майк Босси (506), Марио Лемье (508), Бретт Халл (520) и Яри Курри (608).

Александр Овечкин забил 400 голов в НХЛ за 634 матча.

Капитан «Вашингтона» ранее превзошел рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионах. В активе россиянина 896 голов, у канадца — 894.