Мэттьюс забил 400 голов в НХЛ за 628 матчей, Овечкин — за 634, Гретцки — за 436

Гол на 59-й минуте в третьем периоде в пустые ворота стал 32-м в этом сезоне и 400-м в лиге для американского форварда.
27-летний хоккеист шестым по скорости забросил 400 шайб в НХЛ — для этого ему потребовалось 628 матчей.
Быстрее это делали Уэйн Гретцки (436), Майк Босси (506), Марио Лемье (508), Бретт Халл (520) и Яри Курри (608).
Александр Овечкин забил 400 голов в НХЛ за 634 матча.
Капитан «Вашингтона» ранее превзошел рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионах. В активе россиянина 896 голов, у канадца — 894.