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Кучеров набрал 1+1 против «Флориды». Форвард «Тампы» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ со 121 баллом

Нападающий «Тампы» набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:1).

Источник: Спортс"

Также россиянин заработал «плюс 3» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 15:12 (6:17 — в большинстве).

В активе форварда теперь 121 (37+84) балл при полезности «плюс 24» в 77 матчах чемпионата. «Лайтнинг» проведет еще одну игру в этой регулярке.

Никита Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ в этом сезоне, опережая нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона (116) на пять баллов. «Эвеланш» уже завершили этот регулярный чемпионат. Третьим в гонке идет Леон Драйзайтль (106 очков).