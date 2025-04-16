Кучеров набрал 1+1 против «Флориды». Форвард «Тампы» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ со 121 баллом

Также россиянин заработал «плюс 3» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 15:12 (6:17 — в большинстве).
В активе форварда теперь 121 (37+84) балл при полезности «плюс 24» в 77 матчах чемпионата. «Лайтнинг» проведет еще одну игру в этой регулярке.
Никита Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ в этом сезоне, опережая нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона (116) на пять баллов. «Эвеланш» уже завершили этот регулярный чемпионат. Третьим в гонке идет Леон Драйзайтль (106 очков).