«Коламбус» выиграл 5 матчей подряд, Гривс отразил 120 из 123 бросков в последних 4 играх. Для выхода в плей-офф нужны победа над «Айлендерс» и поражение «Монреаля» от «Каролины&r

«Блю Джекетс» прежде также выиграли у «Оттавы» (5:2), «Баффало» (3:2), а также дважды подряд победили «Вашингтон» (7:0 и 4:1).
Голкипер «Коламбуса» Джет Гривс сделал два шатаута и отразил 120 из 123 бросков на отрезке из четырех последних матчей.
На данный момент «Коламбус» и «Монреаль» борются за восьмое место в таблице Восточной конференции. В активе «Блю Джекетс» 87 баллов в 81 игре, у «Канадиенс» — 89 очков в 81 матче. У обеих команд сейчас по 29 побед в основное время.
Для выхода в плей-офф «Коламбусу» нужно обыграть «Айлендерс» в основное время, при этом «Монреаль» должен проиграть «Каролине» — тоже в основное время.
В случае равенства очков первым критерием будет число побед в основное время. При равенстве по этому показателю преимущество будет у «Монреаля» за счет большего числа побед в матчах без буллитов (сейчас — 37 против 33).