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Флери сыграл в овертайме матча с «Анахаймом», отразил 5 бросков и одержал 575-ю победу в НХЛ. Это была его последняя игра в регулярке в карьере

«Миннесота» обыграла «Анахайм» (3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата.

Источник: Спортс"

Филип Густавссон появился на льду в качестве основного вратаря «Уайлд», отразив 22 из 24 бросков.

«Миннесота» уступала 1:2 по ходу третьего периода, но сравняла счет за 22 секунды до сирены. В овертайме место в воротах команды занял 40-летний Марк-Андре Флери, для которого эта игра стала последней в регулярках, поскольку он завершит карьеру после этого сезона.

Канадец появился на льду и отразил все пять бросков в овертайме, в котором победу «Уайлд» принес гол Мэттью Болди.

Таким образом, Флери одержал 575-ю победу в регулярках НХЛ. Среди вратарей в истории он занимает вторую строчку, уступая только Мартину Бродеру (691).

После матча хоккеисты «Анахайма» в полном составе приветствовали Флери и пожали ему руку.