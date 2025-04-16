Флери сыграл в овертайме матча с «Анахаймом», отразил 5 бросков и одержал 575-ю победу в НХЛ. Это была его последняя игра в регулярке в карьере

«Миннесота» уступала 1:2 по ходу третьего периода, но сравняла счет за 22 секунды до сирены. В овертайме место в воротах команды занял 40-летний Марк-Андре Флери, для которого эта игра стала последней в регулярках, поскольку он завершит карьеру после этого сезона.