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Рябыкин о Демидове: «Мало кто пишет, что именно в СКА его сделали форвардом мирового уровня. Ротенберг доверял, ставил в состав, давал игровое время, Иван рос на глазах»

Нападающий «Монреаля» забил гол и сделал передачу в дебютном матче в НХЛ против «Чикаго».

Источник: Спортс"

"Дебют Демидова вышел просто блестящим. Какой еще нападающий забил в первом же матче НХЛ, тем более в таком возрасте? Только звезды уровня Овечкина.

Мало кто пишет о том, что именно в СКА Демидова сделали форвардом мирового уровня.

Если вспомнить даже прошлый сезон, то можно было сказать, что Ваня очень способный парень, да. Но не более.

Роман Ротенберг ему доверял, ставил в состав, давал игровое время, прощал ошибки, и Иван рос на глазах.

К тому же за кадром остается работа на тренировках, индивидуальная работа с игроком на льду, в зале. А это самое важное.

Могу сказать, что в питерском клубе Иван развивался не только как индивидуально сильный нападающий, но и много времени уделялось игре Ивана в обороне, а также он вырос как личность" — сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.

Демидов с ноги ворвался в НХЛ: 1+1 к 15-й минуте! Им восхищалась вся арена.