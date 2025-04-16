Маклауд покидает расположение «Авангарда» из-за суда в Канаде. Форвард выиграл 24 из 35 вбрасываний в 3-м матче с «Локомотивом»

В третьем матче канадский центральный нападающий выиграл 24 из 35 вбрасываний (68%). На его счету 8 (1+7) очков в 8 играх этого плей-офф.
— Интересует очень судьба Майкла Маклауда, знаем его ситуацию. Можете ли сказать, когда он уедет, уедет ли он вообще по ходу этой серии?
— Майкл уедет домой по личным обстоятельствам, и мы будем ждать его возвращения в какой-то момент.
— Можно конкретизировать, когда он уедет?
— В ближайшее время, вот сейчас, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Напомним, что зимой 2024 года Маклауду и еще четырем хоккеистам молодежной сборной Канады-2018 были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.
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