Курдин о Кучерове: «Он в Америке более раскручен и узнаваем, чем в России. Может, пресса не совсем правильно освещает его игру, слова подтасовывает, поэтому Никита к ней так относится»

"Александр Овечкин заслужил такое внимание. То, что в России Кучеров не так раскручен, как Овечкин, можно объяснить тем, что тот более медийный, больше светится в России.
В Америке, насколько мне известно, к Кучерову очень хорошо относятся. Там он более узнаваем, чем в России, более раскручен.
А Овечкин заслужил своим результатом, игрой. Чтобы побить эти рекорды, нужно долго играть.
Думаю, Никита, если нормально сложится, еще поиграет. И он тоже немало своих каких-то рекордов побьет и установит, на что я надеюсь.
Видимо, она [пресса] о нем [Кучерове] в свое время не так написала. Может, освещают его игру не совсем правильно, слова какие-то подтасовывают, немного смысл где-то убирают.
Поэтому он к СМИ так относится, а не из-за того, что он что-то сказать не хочет. Он одно хочет сказать, а журналисты от себя чего-то добавляют.
Из-за этого он с ней так общается. Но там все же выбирают лучшего не то, как человек говорит, а как он играет, как я думаю", — сказал Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова.