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Крикунов о Демидове в НХЛ: «Нужно отдать должное Ротенбергу, который не стал его удерживать. В СКА из Ивана сделали игрока с именем»

19-летний Иван Демидов забил гол и отдал передачу в дебютном матче в НХЛ. Он присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА.

Источник: Спортс"

"Я давно слежу за этим одаренным форвардом и могу сказать, что он должен быть благодарен тренерам СКА за их помощь в его развитии. Причем не только хоккейном, но и как личность.

Конечно, жаль, что он принял решение отправиться за океан, тем не менее я уверен в его огромном потенциале, и что он в НХЛ станет настоящей звездой, уровня Овечкина и Кучерова.

В СКА из Демидова сделали игрока с именем, и сам Иван это всем своими результатами уже доказал. В таком возрасте стать лучшим бомбардиром топ-клуба КХЛ дорогого стоит.

Вообще, нужно отдать должное Роману Ротенбергу, который не стал удерживать Демидова (а ведь он мог усилить и состав «СКА-Невы», и состав «СКА-1946»), а отпустил его за океан, что говорит об уважении к игрокам и хорошем отношением с ними", — сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Демидов с ноги ворвался в НХЛ: 1+1 к 15-й минуте! Им восхищалась вся арена.