Крикунов о Демидове в НХЛ: «Нужно отдать должное Ротенбергу, который не стал его удерживать. В СКА из Ивана сделали игрока с именем»

Вообще, нужно отдать должное Роману Ротенбергу, который не стал удерживать Демидова (а ведь он мог усилить и состав «СКА-Невы», и состав «СКА-1946»), а отпустил его за океан, что говорит об уважении к игрокам и хорошем отношением с ними", — сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.