Днем Овечкина в Вашингтоне было утверждено 11 апреля 2025 года. Мэр города подписала указ

4 апреля 2025 года Алекс Овечкин забил 893-й и 894-й голы в карьере в НХЛ, сравнявшись с рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в карьере в НХЛ на шумной, переполненной Capital One Arena в Вашингтоне. Затем, 6 апреля в Нью-Йорке, Ови забил свой 895-й гол в карьере в НХЛ против «Айлендерс», обойдя Гретцки и став лучшим снайпером в истории НХЛ.