Депутат Свищев про День Овечкина в Вашингтоне: «Американцы молодцы. Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
"Здесь надо отдать должное городским властям и жителям Вашингтона, что они, невзирая на политические разногласия и национальность Александра, признают его заслуги.
Он много лет играет в команде, и эти достижения восславляют его клуб и сам город. Это действительно почетное звание и праздник во славу одного из лучших хоккеистов современности.
Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру города, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра. Было бы неплохо быть с Вашингтоном на одной волне.
Американцы молодцы. С благодарностью и уважением отношусь к этому важному и очень последовательному решению. Было бы хорошо, чтобы они этот день сделали еще и выходным", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.