Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свищев про День Овечкина в Вашингтоне: «Американцы молодцы. Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра»

Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.
Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

"Здесь надо отдать должное городским властям и жителям Вашингтона, что они, невзирая на политические разногласия и национальность Александра, признают его заслуги.

Он много лет играет в команде, и эти достижения восславляют его клуб и сам город. Это действительно почетное звание и праздник во славу одного из лучших хоккеистов современности.

Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру города, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра. Было бы неплохо быть с Вашингтоном на одной волне.

Американцы молодцы. С благодарностью и уважением отношусь к этому важному и очень последовательному решению. Было бы хорошо, чтобы они этот день сделали еще и выходным", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.