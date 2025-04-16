Александр Тихонов об Овечкине: «Американцы делают почести нашему человеку, а Тихонова наградили тюрьмой в свое время. Спортсмены не бежали бы, если бы у нас хотя бы вспоминали героев спорта»

Что касается того, стоит ли сделать подобный день в Москве, то задайте этот вопрос тем, кто наверху это решает. В Москве уже все сделали — все разъехались и разбежались. Я не хочу в этом участвовать", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.