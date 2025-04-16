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Александр Тихонов об Овечкине: «Американцы делают почести нашему человеку, а Тихонова наградили тюрьмой в свое время. Спортсмены не бежали бы, если бы у нас хотя бы вспоминали героев спорта»

Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.
Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

"Мэр Вашингтона — молодец. И сам Овечкин — молодец. Его американцы награждают и делают такие почести нашему человеку, а Тихонова наградили тюрьмой в свое время.

Молодцы американцы, Саша, конечно, это полностью заслужил. Он красавец. Если бы у нас так хотя бы вспоминали своих героев спорта, возможно, спортсмены и не бежали бы в другие страны.

Что касается того, стоит ли сделать подобный день в Москве, то задайте этот вопрос тем, кто наверху это решает. В Москве уже все сделали — все разъехались и разбежались. Я не хочу в этом участвовать", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Тихонов об уголовном деле из-за подготовки покушения на Тулеева: «Делили кемеровский бизнес. При участии известного олигарха».