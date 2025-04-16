Депутат Журова про День Овечкина в Вашингтоне: «На фоне русофобского настроения многих стран Америка демонстрирует, что есть точки соприкосновения, которые не делятся по национальному признаку»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
«Саша играет за “Вашингтон” уже 20 сезонов. Понятно, что он столько лет находится там, стал капитаном и показывает впечталяющие результаты как личные, так и командные. И все это связано с городом Вашингтоном.
Удивительно это, конечно, что на фоне русофобского настроения многих стран Америка демонстрирует в очередной раз, что есть точки соприкосновения, которые не обсуждаются и не делятся по национальному признаку.
Есть высокое достижение, которое все уважают. Пусть даже его добился человек не из их страны, не с их гражданством. Но его все любят и ценят, потому что он внес вклад в прославление города и команды.
Вызывает удивление, что в США День Овечкина не вызывает пока порицания, хотя полагаю, что это может случиться позже. Но мэр города, очевидно, лучше знает настроения людей. Наверняка были сделаны социологические исследования, американцы не будут просто так что-то внедрять, а потом отбиваться от собственных граждан.
Наверняка мэр Вашингтона просчитал, что здесь гораздо больше позитива, чем негатива", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.