Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов про День Овечкина в России: «Здесь и так Сашу любят и уважают. Надо законодательно принимать эти решения, посмотрим, как все будет развиваться»

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

"Сделать в России день Овечкина? В России и так Сашу любят и уважают.

Но надо законодательно принимать эти решения, а там посмотрим, как все будет развиваться", — заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Депутат Свищев про День Овечкина в Вашингтоне: «Американцы молодцы. Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра».