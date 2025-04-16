Фетисов про День Овечкина в России: «Здесь и так Сашу любят и уважают. Надо законодательно принимать эти решения, посмотрим, как все будет развиваться»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
"Сделать в России день Овечкина? В России и так Сашу любят и уважают.
Но надо законодательно принимать эти решения, а там посмотрим, как все будет развиваться", — заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Депутат Свищев про День Овечкина в Вашингтоне: «Американцы молодцы. Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра».