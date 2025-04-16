Кожевников о Дне Овечкина в Вашингтоне: «С какого хрена меня это должно удивить? Он там играет. Я вам че, в цирке, что ли? Человек достоин — они делают праздник»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
— Какая у вас реакция на это событие?
— Это нормально, Александр — достойный человек. Делают праздник.
— Вас удивила эта новость?
— Почему меня это должно удивлять? Он там играет. Я вам че, в цирке, что ли, нахожусь? Почему меня должно удивить? С какого хрена меня должно удивить вообще? Человек достоин — они делают праздник.
— В России можно сделать такой же праздник?
— Не знаю, надо у министра спорта спрашивать.
— Хотелось бы, чтобы в нашей стране был такой праздник?
— Александр — уважаемый человек и надо чествовать его, все-таки он наш флаг в спорте, — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.