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Кожевников о Дне Овечкина в Вашингтоне: «С какого хрена меня это должно удивить? Он там играет. Я вам че, в цирке, что ли? Человек достоин — они делают праздник»

Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.
Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

— Какая у вас реакция на это событие?

— Это нормально, Александр — достойный человек. Делают праздник.

— Вас удивила эта новость?

— Почему меня это должно удивлять? Он там играет. Я вам че, в цирке, что ли, нахожусь? Почему меня должно удивить? С какого хрена меня должно удивить вообще? Человек достоин — они делают праздник.

— В России можно сделать такой же праздник?

— Не знаю, надо у министра спорта спрашивать.

— Хотелось бы, чтобы в нашей стране был такой праздник?

— Александр — уважаемый человек и надо чествовать его, все-таки он наш флаг в спорте, — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.