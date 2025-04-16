Депутат Журова о Дне Овечкина в России: «У нас такой традиции нет, начинать ее с Саши — дело спорное. Почему сейчас? Почему не день его мамы? Она двухкратная олимпийская чемпионка. Много вопросов будет»

Допускаю, что у них в Вашингтоне и в США есть традиция такая. Может, у них другие спортивные события, связанные с какими-то достижениями, тоже имеют свои дни. У нас такой традиции нет. И начинать ее с Саши Овечкина — дело спорное", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.