Депутат Журова о Дне Овечкина в России: «У нас такой традиции нет, начинать ее с Саши — дело спорное. Почему сейчас? Почему не день его мамы? Она двухкратная олимпийская чемпионка. Много вопросов будет»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
"У нас разве есть день какого-то спортсмена в России? А почему не в честь девятикратной олимпийской чемпионки Латыниной? Почему только сейчас? А почему не день мамы Саши Овечкина? Она ведь двухкратная олимпийская чемпионка. Много вопросов будет.
Допускаю, что у них в Вашингтоне и в США есть традиция такая. Может, у них другие спортивные события, связанные с какими-то достижениями, тоже имеют свои дни. У нас такой традиции нет. И начинать ее с Саши Овечкина — дело спорное", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.