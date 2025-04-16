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Депутат Журова о Дне Овечкина в России: «У нас такой традиции нет, начинать ее с Саши — дело спорное. Почему сейчас? Почему не день его мамы? Она двухкратная олимпийская чемпионка. Много вопросов будет»

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

"У нас разве есть день какого-то спортсмена в России? А почему не в честь девятикратной олимпийской чемпионки Латыниной? Почему только сейчас? А почему не день мамы Саши Овечкина? Она ведь двухкратная олимпийская чемпионка. Много вопросов будет.

Допускаю, что у них в Вашингтоне и в США есть традиция такая. Может, у них другие спортивные события, связанные с какими-то достижениями, тоже имеют свои дни. У нас такой традиции нет. И начинать ее с Саши Овечкина — дело спорное", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.