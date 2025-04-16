Васильев про День Овечкина в Вашингтоне: «Американцы умеют ценить достижения независимо от национальности спортсмена. Всем бы у них поучиться»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
"Это замечательная инициатива. В Вашингтоне умеют ценить спортивные достижения независимо от национальности человека. Это заслуживает всяческой похвалы, считаю, что это абсолютно правильное решение.
Если у них есть такая возможность, то почему бы и нет. Обычным американцам, не вовлеченным в политику, вообще по барабану, кто там и что.
Они умеют считать деньги и ценить человеческий труд. У них совсем простые критерии. Всем остальным бы у них поучиться в этом плане", — сказал Васильев.