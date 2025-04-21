Шестеро белорусских хоккеистов сыграют в плей-офф АХЛ

По итогам «регулярки» в розыгрыш Кубка Колдера вышли 23 клуба из 32, в составах четырех команд-участниц плей-офф АХЛ есть белорусские хоккеисты. В первом раунде «Рокфорд» Артема Левшунова и Дмитрия Кузьмина сыграет с «Чикаго», «Коачелла» Андрея Лошко встретится с «Калгари» Ильи Соловьева, а «Абботсфорд» Никиты Толопило и Данилы Климовича сразится с «Тусоном». Серии продлятся до двух побед одной из команд. По сообщениям заокеанских СМИ, в плей-офф не выступит голкипер «Лихай Вэлли» Алексей Колосов. Вне зоны матчей на выбывание остался «Сан-Диего» Егора Сидорова.