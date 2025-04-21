Шестеро белорусских хоккеистов сыграют в плей-офф АХЛ

По итогам «регулярки» в розыгрыш Кубка Колдера вышли 23 клуба из 32, в составах четырех команд-участниц плей-офф АХЛ есть белорусские хоккеисты. В первом раунде «Рокфорд» Артема Левшунова и Дмитрия Кузьмина сыграет с «Чикаго», «Коачелла» Андрея Лошко встретится с «Калгари» Ильи Соловьева, а «Абботсфорд» Никиты Толопило и Данилы Климовича сразится с «Тусоном». Серии продлятся до двух побед одной из команд. По сообщениям заокеанских СМИ, в плей-офф не выступит голкипер «Лихай Вэлли» Алексей Колосов. Вне зоны матчей на выбывание остался «Сан-Диего» Егора Сидорова.
Лучшим бомбардиром «гладкого» чемпионата АХЛ среди белорусских игроков стал Климович, который набрал 38 (23+15) очков в 65 играх, опередив Сидорова на четыре балла. Барьер в двадцать результативных действий преодолели Соловьев (28) и Левшунов (22), которые по ходу сезона также приняли участие в матчах Национальной хоккейной лиги, равно как и голкиперы Колосов и Толопило. Плей-офф Кубка Колдера стартует 23 апреля.