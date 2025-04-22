Медведев после жалобы Гашека на его пост рекомендовал тому «аккуратнее переходить дорогу»

После рекорда хоккеиста Александра Овечкина зампред Совбеза РФ в своем канале в Telegram съязвил о вероятной реакции чешского хоккеиста, известного своими антироссийскими заявлениями и критиковавшего НХЛ за участие россиян в матчах, написав, что теперь стоит ждать его суицида.