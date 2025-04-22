Медведев после жалобы Гашека на его пост рекомендовал тому «аккуратнее переходить дорогу»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Зампред Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев видит у бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека острую форму психического заболевания и рекомендует «не пить пива в непроверенных местах». Таким образом замглавы СБ РФ отреагировал на жалобу Гашека на свой пост.
Ранее спортсмен сообщил, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), рассказав в них, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его.
После рекорда хоккеиста Александра Овечкина зампред Совбеза РФ в своем канале в Telegram съязвил о вероятной реакции чешского хоккеиста, известного своими антироссийскими заявлениями и критиковавшего НХЛ за участие россиян в матчах, написав, что теперь стоит ждать его суицида.
«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — сказал ТАСС помощник Медведева Олег Осипов.
«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — процитировал он Медведева.