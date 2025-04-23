Фетисов об Овечкине: «Саша — герой Вашингтона навсегда. Там умеют ценить, уважать и помнить тех, кто приносит радость»

Я бы сказал, что он является героем, прежде всего, этого города, а уже потом — клуба «Вашингтон Кэпиталс». Так что Александр Овечкин в Вашингтоне теперь навсегда", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.