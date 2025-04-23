Фетисов об Овечкине: «Саша — герой Вашингтона навсегда. Там умеют ценить, уважать и помнить тех, кто приносит радость»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
"Я думаю, что Саша Овечкин теперь стал героем Вашингтона на все времена. Потому что там умеют ценить, уважать и помнить тех людей, которые приносили и приносят ему радость.
Я бы сказал, что он является героем, прежде всего, этого города, а уже потом — клуба «Вашингтон Кэпиталс». Так что Александр Овечкин в Вашингтоне теперь навсегда", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.