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Фетисов об Овечкине: «Саша — герой Вашингтона навсегда. Там умеют ценить, уважать и помнить тех, кто приносит радость»

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

"Я думаю, что Саша Овечкин теперь стал героем Вашингтона на все времена. Потому что там умеют ценить, уважать и помнить тех людей, которые приносили и приносят ему радость.

Я бы сказал, что он является героем, прежде всего, этого города, а уже потом — клуба «Вашингтон Кэпиталс». Так что Александр Овечкин в Вашингтоне теперь навсегда", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.