«Флорида» забросила «Тампе» 2 шайбы за 14 секунд во 2-м периоде 1-го матча серии. Это рекорд «Пантерс» в плей-офф

Прежнее достижение было установлено в 1996 году в первом матче серии первого раунда с «Бостоном» (6:3, это был первый в истории «Пантерс» матч в плей-офф). Тогда в первом периоде Рэй Шеппард и Майк Хаф забросили 2 шайбы с интервалом 25 секунд.