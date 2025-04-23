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«Флорида» забросила «Тампе» 2 шайбы за 14 секунд во 2-м периоде 1-го матча серии. Это рекорд «Пантерс» в плей-офф

Пантерс играют в гостях с Лайтнинг в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, второй период).

Во втором игровом отрезке команда под руководством Пола Мориса забросила две шайбы за 14 секунд.

На 24:41 защитник Нэйт Шмидт сделал счет 3:1, а на 24:55 форвард Мэттью Ткачак реализовал большинство, которое «Флорида» получила из-за неудачного запроса «Тампы» на видеопросмотр.

«Флорида» установила рекорд по минимальному интервалу между двумя голами в одном матче плей-офф НХЛ.

Прежнее достижение было установлено в 1996 году в первом матче серии первого раунда с «Бостоном» (6:3, это был первый в истории «Пантерс» матч в плей-офф). Тогда в первом периоде Рэй Шеппард и Майк Хаф забросили 2 шайбы с интервалом 25 секунд.

Отметим, что с учетом второго гола Ткачака на 29:44, три шайбы «Флориды» были заброшены за 5 минут 3 секунды. Это 4-й результат в истории клуба в плей-офф.