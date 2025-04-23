«Торонто» повел 2−0 в серии с «Оттавой», выиграв 2-й матч дома (3:2 ОТ). Доми впервые в карьере забил в овертайме игры плей-офф

Победу «Торонто» принес гол форварда Макса Доми в овертайме — он отличился на 64-й минуте.
Для 30-летнего игрока этот гол стал 8-м в 52 играх в плей-офф за карьеру и первым — за пределами основного времени.
Счет в серии: 2−0.
«Лифс» вновь обыграли «Сенаторс» в серии первого раунда Кубка Стэнли, хотя по ходу матча упустили преимущество в 2 шайбы.
Победу «Торонто» принес гол форварда Макса Доми в овертайме — он отличился на 64-й минуте.
Для 30-летнего игрока этот гол стал 8-м в 52 играх в плей-офф за карьеру и первым — за пределами основного времени.
Счет в серии: 2−0.