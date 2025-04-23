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«Торонто» повел 2−0 в серии с «Оттавой», выиграв 2-й матч дома (3:2 ОТ). Доми впервые в карьере забил в овертайме игры плей-офф

«Лифс» вновь обыграли «Сенаторс» в серии первого раунда Кубка Стэнли, хотя по ходу матча упустили преимущество в 2 шайбы.

Победу «Торонто» принес гол форварда Макса Доми в овертайме — он отличился на 64-й минуте.

Для 30-летнего игрока этот гол стал 8-м в 52 играх в плей-офф за карьеру и первым — за пределами основного времени.

Счет в серии: 2−0.