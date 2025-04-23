«Сиэтл» назначил Боттерилла генменеджером. Фрэнсис перешел на пост президента по хоккейным операциям

Ранее он был генменеджером «Баффало» (с 2017 по 2020 годы), директором хоккейных операций и ассистентом генменеджера «Питтсбура» (с 2007 по 2017 годы, три Кубка Стэнли).
Предшественник Боттерилла Рон Фрэнсис займет новую для клуба должность президента по хоккейным операциям. При этом предполагается, что последнее слово будет оставаться за Боттериллом.
«Я твердо уверен в том, что он будет иметь последнее слово по всем вопросам. У нас будет много обсуждений. Я выскажу ему свое мнение. Я знаю, что мы не будем всегда на 100% во всем согласны. Но мы будем все обсуждать, и в конце концов он примет решение — окончательное», — сказал Фрэнсис.
После второго подряд невыхода команды в плей-офф «Кракен» уволил главного тренера Дэна Байлсму, отработавшего в своей должности один сезон.
Боттерилл займется поиском нового тренера. Ассистент Джессика Кэмпбелл сохранит свой пост, по остальным сотрудникам штаба решения будут приняты позже.