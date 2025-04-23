«Сиэтл» назначил Боттерилла генменеджером. Фрэнсис перешел на пост президента по хоккейным операциям

«Я твердо уверен в том, что он будет иметь последнее слово по всем вопросам. У нас будет много обсуждений. Я выскажу ему свое мнение. Я знаю, что мы не будем всегда на 100% во всем согласны. Но мы будем все обсуждать, и в конце концов он примет решение — окончательное», — сказал Фрэнсис.