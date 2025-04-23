Ткачак вернулся в состав «Флориды» и набрал 2+1 в 1-м матче серии с «Тампой». Мэттью не играл с февраля из-за травмы, полученной на Турнире 4 наций

27-летний игрок был признан первой звездой встречи.
Для Ткачака этот матч стал первым с февраля. Он пропустил заключительную часть регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы, полученной на Турнире четырех наций, где он представлял сборную США.
Форвард «Флориды» сделал дубль и прибавил к нему результативную передачу в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лайтнинг» (6:2, 1−0).
27-летний игрок был признан первой звездой встречи.
Для Ткачака этот матч стал первым с февраля. Он пропустил заключительную часть регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы, полученной на Турнире четырех наций, где он представлял сборную США.