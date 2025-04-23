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«Амур» назначил Филимонова генменеджером — он много лет был тренером вратарей клуба. Контракт с Покотило, работавшим с 2021 года, расторгнут по соглашению сторон

Контракт с Вадимом Анатольевичем Покотило, ранее занимавшим должность генерального менеджера клуба с 2021 года, расторгнут по соглашению сторон. Хоккейный клуб Амур искренне благодарит Вадима Анатольевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
Источник: Спортс"

Олег Николаевич Филимонов, ранее работавший в должности тренера вратарей команды «Амур», назначен на должность генерального менеджера клуба. Решение принято попечительским советом ХК «Амур».

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин поставил перед руководством ХК «Амур» задачу приоритетного комплектования команд системы клуба и руководящего состава местными специалистами", — говорится в заявлении клуба.

Филимонов провел в «Амуре» большую часть своей игровой карьеры. Он был тренером вратарей команды с 2004 по 2022 год (с перерывом на работу в «Амурских Тиграх») и вернулся на эту должность в 2024-м.