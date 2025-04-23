Мэттью Ткачак после 6:2 в 1-м матче серии с «Тампой»: «Я очень соскучился по этим эмоциям и атмосфере. У них отличная команда. Всем во “Флориде” нужно показать себя»

Для Ткачака этот матч стал первым с февраля. Мэттью пропустил заключительную часть регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы, полученной на Турнире четырех наций, где он представлял сборную США.
"Я очень соскучился по играм. По болельщикам. По всем этим эмоциям и атмосфере, по противостоянию с соперником, по разговорам на скамейке. Много чего не хватает, когда ты вне игры.
«Тампа» — отличная команда. Чтобы успешно играть против них, всем во «Флориде» нужно показать себя. Я думаю, что именно в такие моменты и проявляется наша глубина состава. Мы стараемся выкладываться в каждой смене и играть жестко. У нас есть ребята, которые очень активны в силовой борьбе.
Мы знаем, что нам нужно делать. Сегодня все были очень хороши, мы показали цельную игру. Это очень приятно", — сказал Ткачак.