Мэттью Ткачак после 6:2 в 1-м матче серии с «Тампой»: «Я очень соскучился по этим эмоциям и атмосфере. У них отличная команда. Всем во “Флориде” нужно показать себя»

«Тампа» — отличная команда. Чтобы успешно играть против них, всем во «Флориде» нужно показать себя. Я думаю, что именно в такие моменты и проявляется наша глубина состава. Мы стараемся выкладываться в каждой смене и играть жестко. У нас есть ребята, которые очень активны в силовой борьбе.