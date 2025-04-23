Тай и Макс Доми — 5-й в истории НХЛ дуэт отца и сына с победными голами в плей-офф за одну франшизу. Оба забили «Оттаве» за «Торонто»

В 2004 году его отец Тай Доми стал автором победной шайбы «Лифс» в пятом матче серии первого раунда против тех же «Сенаторс» (2:0, итог серии 4−3).
Тай и Макс — 5-й в истории лиги дуэт отца и сына, забивавших победные голы в плей-офф НХЛ за одну франшизу.
Кроме них, такое достижение в актив записали Бутч Бушар и Пьер Бушар (оба забивали за «Монреаль»), Кен Ходж и Кен Ходж-младший («Бостон»), Грег Мэлоун и Райан Мэлоун («Питтсбург»), Петер Штястны и Пол Штястны («Квебек» / «Колорадо»).
При этом только отцу и сыну Доми удалось отличиться в матчах против одного и того же соперника.