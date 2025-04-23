Бердников о словах Гашека про Овечкина: «В Северной Америке его никто не воспринимает серьезно. Здесь смотрят на другие качества. Все знают, что происходит в мире, но нет предвзятости, как в Европе»

Мне кажется, в Северной Америке его никто не воспринимает серьезно. Здесь смотрят на совершенно другие качества. Все знают, что происходит в мире, но нет никакой предвзятости, как, допустим, в Европе, — сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников, в настоящее время живущий в США.