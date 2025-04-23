Бердников о словах Гашека про Овечкина: «В Северной Америке его никто не воспринимает серьезно. Здесь смотрят на другие качества. Все знают, что происходит в мире, но нет предвзятости, как в Европе»

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее критически высказался о том, что рекорд Гретцки будет побит гражданином России.
— Как вам празднования по случаю рекорда Овечкина в Америке? Даже персональный день утвердили…
— Это все выглядело очень красиво, уважительно по отношению к Овечкину. Все его любят, ценят и радуются искренне.
День Овечкина утвердили, и памятник ему хотят поставить. Заслужил, и очень приятно, что именно русский хоккеист побил этот рекорд.
— Как в Северной Америке относятся к очередным заявлениям Доминика Гашека в адрес Овечкина? В России их много обсуждают.
— Не слышал, чтобы вообще кто-то обращал внимание на его высказывания. Иногда только в соцсетях попадаются его комментарии.
Мне кажется, в Северной Америке его никто не воспринимает серьезно. Здесь смотрят на совершенно другие качества. Все знают, что происходит в мире, но нет никакой предвзятости, как, допустим, в Европе, — сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников, в настоящее время живущий в США.