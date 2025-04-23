Депутат Свищев о письмах Гашека: «Кому ты нужен, пенсионер чешского розлива? Он не знает значение слова “суицид”, судя по всему. Мы разделяем иронию Медведева. Чеха запомнят как никчемного политика»

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны экс-президента России Дмитрия Медведева. Это стало реакцией на слова Медведева, который, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха».
«Гашек, судя по всему, не знает значение слова “суицид”. Пусть зайдет в интернет и почитает. И у него совершенно нет чувства юмора. Мы все разделяем иронию Дмитрия Анатольевича Медведева, который очень четко подметил слабую сторону Гашека. Этот чех просто оторван от реальности, от действительности.
Гашек должен был если не радоваться рекорду россиянина, то хотя бы поаплодировать и поздравить выдающегося хоккеиста с таким достижением. Это было бы круто!
Овечкин — это огромная величина мирового хоккея. А Гашека запомнят как никчемного политика, который пытался баллотироваться и в президенты Чехии, и в депутаты. И нигде он не выиграл выборы, потому что даже в Чехии знают, что он болтолог номер один в мире. Гашек не способен на реальные дела, он может только болтать и вечно критиковать.
Теперь Гашек рекламирует идею, что кто-то хочет убить его. Да кому ты нужен, пенсионер чешского розлива? Предлагаю ему сосредоточиться на мемуарах, в которых расскажет, как он стал известным хорошим вратарем.
Но хороший вратарь не значит, что он хороший человек. Пусть пишет книжки и не лезет в политику, это не его", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.