Депутат Свищев о письмах Гашека: «Кому ты нужен, пенсионер чешского розлива? Он не знает значение слова “суицид”, судя по всему. Мы разделяем иронию Медведева. Чеха запомнят как никчемного политика»

Овечкин — это огромная величина мирового хоккея. А Гашека запомнят как никчемного политика, который пытался баллотироваться и в президенты Чехии, и в депутаты. И нигде он не выиграл выборы, потому что даже в Чехии знают, что он болтолог номер один в мире. Гашек не способен на реальные дела, он может только болтать и вечно критиковать.