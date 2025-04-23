Мальцев о том, что Овечкину не хватает медали ОИ: «Ну, в аптеке ее купит. Александр защищает цвета России, Советского Союза, он разве останется жить в США?»

Таким образом, по сумме двух турниров на счету Овечкина 971 шайба в 1643 играх. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб в 1695 играх, 894 в 1487 — регулярка, 122 в 208 — плей-офф).
— Реально, что Овечкин догонит Гретцки?
— Надо посмотреть, сейчас я не могу сказать. В этом сезоне уже не покроет. Если только останется там.
— Может ли он из-за этого остаться в США и продолжить там играть?
— Ну, между прочим, это его дело. Он защищает цвета России, Советского Союза, он разве там останется жить? Новый контракт? Это его дело.
— Возможно ли это?
— Ну, я не знаю.
— Неудивительно будет, если он подпишет?
— Ну да, неудивительно, но это его дело.
— Если Россию допустят до ОИ-2026, и в этом случае у Овечкина появляется шанс получить заветное олимпийское золото?
— Ну, до этого еще много осталось. Будем ждать! Сейчас не знаешь, что будет завтра, что послезавтра.
— Овечкину для полной коллекции не хватает олимпийской медали?
— Ну, в аптеке ее купит, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.